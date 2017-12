Metade estrangeira, cidade vira reduto de refugiados

ESTELITA HASS CARAZZAI, ENVIADA ESPECIAL GEÓRGIA, EUA (FOLHAPRESS) - Parece uma típica cidade americana, cercada de autoestradas, igrejas e lojas de waffles. Mas as placas em árabe e somali acusam: não é uma cidade comum. Encravada no meio do Estado da Geórgia, de maioria republicana e conservadora, Clarkston se tornou lar para centenas de refugiados, que chegam aos EUA em busca de um recomeço.

Dos 12 mil habitantes, quase metade é estrangeira. Pelas ruas, se veem homens de turbante, mulheres de hijab e gente de cerca de 40 países, a maioria deles envolta em guerras, perseguição política, religiosa ou de gênero. Clarkston é assim desde a década de 1980, quando começou a receber os primeiros refugiados da Guerra do Vietnã (1955-1975) -mas, nos últimos meses, sentiu uma onda de hostilidade. "Muitos de nós se fecharam", diz à reportagem a jordaniana Luma Mufleh, 42, professora e técnica de um time de futebol para crianças refugiadas, o Fugees Family. Desde a eleição de Donald Trump, o grupo, que ganhou campeonatos estaduais, jogou contra rivais que ostentavam a bandeira confederada e pediam que os jogadores "voltassem ao seu país".

À reação da técnica, os pais dos atletas do time oposto foram complacentes: "É só 'trash talk'" (falar besteira). "A única coisa que eu faço é sorrir e me afastar", diz a aluna Maison Babikir, 15. Reeleito no mês passado, o prefeito de Clarkston, Ted Terry, um democrata de 34 anos e estilo hipster, celebra a diversidade do município. Mas ele foi atacado na campanha, acusado de fomentar o islã. Muita gente deixou a cidade.

"A essa altura, a maior parte dos racistas que vivia aqui morreu ou se mudou", comenta. Clarkston tem um ambiente acolhedor, com celebração do ramadã e letreiros em língua estrangeira. Mesmo assim, há relatos de resistência. "Algumas pessoas te olham assim, como se você fosse nada", diz Amina Osman, 89, natural do Quênia. Conhecida como "mãe Amina", ela vive há oito anos em Clarkston, fugida da guerra que matou toda a sua família na Somália. Seu telefone não para de tocar: de tanto rodar pela cidade ajudando refugiados, virou uma representante extraoficial. Com Trump, ela diz "amar a América novamente". "Agora é a hora de lutar", afirma.

INFLEXÃO — Os EUA recebem tradicionalmente cerca de 60 mil refugiados por ano, a maioria da Ásia e da África. O número chegou ao pico de 85 mil em 2016, diante da crise humanitária provocada pela guerra com a facção Estado Islâmico na Síria e no Iraque. Mas 2017 trouxe "muita confusão" sobre quem são os refugiados e por que eles migram aos EUA, afirma o americano Brian Bollinger, diretor da ONG Friends of Refugees.

Trump promoveu uma inflexão no programa. Ele foi reduzido a menos da metade, na meta mais baixa da história: serão recebidas, no máximo, 45 mil pessoas em 2018. Os EUA também anunciaram a saída do pacto de migração da ONU por considerá-lo "incompatível com a soberania americana". Parte dos países que mais enviam refugiados ainda está sujeita ao decreto anti-imigração que proibiu a entrada de viajantes de seis nações de maioria islâmica, sob a alegação de segurança nacional. Muitos dos moradores de Clarkston, em especial da Síria, ainda têm familiares no exterior -mas que não podem migrar aos EUA. Na semana passada, um juiz federal suspendeu o veto para potenciais refugiados que têm família em cidades americanas. "É estressante porque eles estão vivendo em um limbo", diz Paedia Mixon, 43, diretora da ONG New American Pathways, que reassenta refugiados na Geórgia. "Há muita instabilidade." Para Bollinger, não faz sentido falar de risco à segurança nacional para restringir o programa. "Nunca na história desse país um refugiado tirou a vida de um americano em um ataque terrorista."

ESPERANÇA — Apesar dos pesares, a comunidade em Clarkston mantém a verve. "Os refugiados precisam se manifestar. As pessoas não temem aquilo que conhecem", diz o sírio Heval Kelli, 34, que vive nos EUA desde 2001. Muitos moradores acolhem refugiados e organizam visitas às famílias. As pessoas frequentam restaurantes típicos e, nas igrejas, há sinais de boas-vindas. "Fala-se muito dos Estados sulistas, mas se esquece de que aqui também há uma forte base religiosa", diz a professora Mary Helen O'Connor, da Universidade do Estado da Geórgia. Para ela, isso ajuda a explicar a receptividade aos migrantes. O prefeito Terry considera que, se a questão é segurança, os refugiados são o melhor exemplo de imigração. "Eles são resilientes, trabalhadores, dão de volta ao país." Trump fez 51% dos votos na Geórgia. Na comarca de Clarkston, chegou a só 16%.

UNIVERSIDADE — Foi preciso muita persistência para que a iraquiana Shahed Waheeb, 23, conseguisse entrar na Universidade do Estado da Geórgia, três anos atrás. Recém-chegada da Síria, de onde saiu como refugiada com a família, ela teve que fazer exames de saúde, revalidar o diploma de ensino médio, gastar US$ 120 em taxas e entender os formulários financeiros do sistema universitário americano. Sem a ajuda de ninguém.

"Era tudo tão difícil, tão longo, tão confuso", afirma. Waheeb, que cursa o terceiro ano da graduação em química, agora integra um grupo de estudantes e professores que quer estimular outros imigrantes a ingressarem no ensino superior. A ideia do Mina (sigla em inglês para Iniciativa de Tutoria a Novos Americanos) é fazer da educação uma ferramenta de inclusão e tornar a universidade mais amigável a esses estudantes. Não há dados sobre quantos dos alunos estrangeiros da Universidade da Geórgia são refugiados -mas sabe-se que ainda são poucos.

"Quando eu falei para a minha orientadora do colégio que queria ser médico, ela riu", lembra o sírio Heval Kelli, 34, que, apesar dos prognósticos, formou-se em medicina e cursa residência em cardiologia. Ele é um dos coordenadores do programa na universidade, onde estudou depois de vir da Síria como refugiado, em 2001, e começar a vida na América lavando pratos.

"Qualquer refugiado, quando chega aqui, já sofreu muito. A única coisa que a maioria quer é sobreviver. Não pensa em mais nada", afirma a estudante síria Douha Ghazal, 22. Movida pelo sonho de estudar, ela procurou a universidade. Ficou chocada quando soube quanto pagaria. Foi só depois que soube que poderia pleitear ajuda financeira, e acabou aceita, com a ajuda do Mina. A professora Mary Helen O'Connor, que coordena o programa, diz que a educação é um fator de proteção para os refugiados -além de crucial para a economia do país. "Temos uma escassez de 250 mil trabalhadores qualificados na Geórgia e estamos deportando gente", lembra a docente.