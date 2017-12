Dupla é detida após tentativa de roubo e perseguição

RODRIGO BORGES DELFIM SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois homens foram presos na madrugada deste domingo (31) na região do Parque São Lucas, zona leste de São Paulo, suspeitos de tentar invadir uma casa na região. As buscas começaram após denúncias de moradores do bairro, que presenciaram um homem sair de uma Ford EcoSport e tentar invadir uma residência na rua Hilário Capote Valente, na tarde de sábado (30).

Após resistência de pessoas que estavam em frente ao imóvel, o homem fugiu no veículo, que era roubado e estava sendo conduzido por outro suspeito. Ninguém se feriu na ação. Durante a madrugada, dupla foi abordada pela Força Tática da PM e tentou fugir. Na perseguição, eles bateram em outros carros na região do viaduto Pacheco Chaves, próxima à favela da Vila Prudente (zona leste), onde foram detidos. Os suspeitos foram levados ao 56º DP (Vila Alpina). Ambos têm passagens pela polícia e um deles havia sido beneficiado pela saída temporária de final de ano.