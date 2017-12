SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As apostas para a Mega da Virada, cujo prêmio pode chegar a R$ 280 milhões, estão abertas até as 14h deste domingo (31). O valor é o mais alto já registrado para a loteria da Caixa Econômica Federal. O sorteio dos seis números acontece a partir das 20h50 desta noite. O valor da aposta é de R$ 3,50 e ela pode ser feita em qualquer lotérica do país. O prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Caso não haja aposta premiada com seis números, o valor será repartido entre os acertadores de cinco números -e assim por diante.

Na edição de 2016, o prêmio de R$ 220,9 milhões foi dividido em seis apostas. Os vencedores dos Estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul receberam, cada um, R$ 36,8 milhões. A chance de acertar as seis dezenas da Mega é de uma em 50.063.860 possibilidades. O jogador pode aumentar as chances de vencer fazendo bolões e aumentando o número de dezenas até 15 em um único jogo.