Estradas do Paraná têm movimento tranquilo rumo ao Litoral nesse domingo

Pedágio em São José dos Pinhais, às 10h30 desse domingo (foto: Reprodução/Eco)

As estradas que levam os paranaenses ao Litoral do Paraná e ao de Santa Catarina amanheceram com movimento tranquilo nesse domingo, dia 31. O tráfego foi intenso em todas as rodovias desde o dia 25.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal e das concessionárias que administram as rodovidas BR-116, BR-376 , BR-101 e BR-277, o movimento é tranquilo. “Ambos os sentidos (Curitiba e São Paulo) da Régis Bittencourt têm fluxo de veículos normal. Chove em pontos alternados de toda a rodovia. Redobre a atenção e reduza a velocidade para evitar acidentes em condições de menor visibilidade e pista molhada”, informou a Arteris Litoral Sul, nesse domingo pela manhã.

A Ecovia, responsável pela BR-277, também relatou que o movimento é tranquilo pela manhã. “Quer aproveitar para pegar a estrada? O horário é ótimo, e as condições de circulação também. Trânsito tranquilo tanto na BR-277 como nas PRs 407 e 508”, informou.