Bruna Marquezine e Neymar curtem festa juntos e se beijam

(foto: Reprodução/Instagram/raul)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Oficialmente separados desde junho, Bruna Marquezine e Neymar aproveitaram a mesma festa na pousada do casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, em Fernando de Noronha (PE), na noite deste sábado (30). Vídeos e fotos publicados em redes sociais mostram o ex-casal aos beijos durante o evento na penúltima noite do ano. No seu Instagram, o fotógrafo Raul Aragão divulgou uma imagem posada da atriz e do atleta juntos.

Na foto, os dois aparecem dando um selinho. Esta não é a primeira vez que os dois são flagrados juntos após o término. Em outubro, o ex-casal se viu durante o casamento de Marina Ruy Barbosa com o piloto Xandinho Negrão, que aconteceu em Campinas (SP), na casa da família do noivo. Segundo convidados, o reencontro teve conversas ao pé do ouvido e troca de selinho.

RÉVEILLON EM NORONHA — O jogador do Paris Saint-Germain chegou ao arquipélago pernambucano neste sábado (30) após passar uma temporada em Maraú, na Bahia, ao lado do filho, Davi Luca, e de amigos famosos como Gabriel Medina, Thiaguinho e Rafael Zulu. Já Marquezine chegou ao estabelecimento de Gagliasso e Ewbank há alguns dias. A pousada também recebe para o Ano-Novo outros famosos como Fernanda Paes Leme, Giovanna Lancelotti e Hugo Gloss.