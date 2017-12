Gabriel Jesus machuca o joelho e deixa jogo chorando

(foto: Reprodução/Twitter)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vindo da maior sequência sem gols desde que chegou ao Manchester City, Gabriel Jesus tinha chance de mudar a história no último dia do ano. Mas as coisas conseguiram piorar. Ele tentou proteger uma bola aos 10 minutos de jogo, mas abriu demais as pernas e caiu ao girar para a direita.

Ao perder o equilíbrio, apoiou o peso do corpo na perna esquerda e deixou a partida com dores no joelho. O atacante foi atendido por uma dupla do departamento médico e retornou à partida. Mas a expressão de Aguero, que foi para o aquecimento, mostrava que a situação era preocupante. O atacante tentou continuar, mas voltou a sentir depois de dar um chute da entrada da área. Precisou ser substituído aos 21 minutos e saiu chorando. Ele foi consolado pelo técnico Pep Guardiola e pelos médicos do clube. Desta maneira, não teve chance de acabar com o jejum de gols que dura nove partidas, desde 18 de novembro contra o Leicester.