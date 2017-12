Programação de seguna

GLOBO 12h47 Globo Esporte GAZETA 18h03 Gazeta Esportiva 01h00 Gazeta Esportiva BAND 11h00 Jogo Aberto 13h00 Os Donos da Bola 01h05 Que Fim Levou? ESPN BRASIL 07h00 Resenha ESPN 09h00 Especial: Superweek 10h20 Premier League - Ao Vivo 12h30 Abre o Jogo - Ao Vivo 12h50 Premier League - Ao Vivo 15h00 Abre o Jogo - Ao Vivo 15h20 Premier League - Ao Vivo 17h30 Bate-Bola Na Veia - Ao Vivo 19h00 Sportscenter: 2ª Edição - Vivo 20h00 Resenha ESPN 22h00 Linha de Passe: Mesa Redonda - Ao Vivo SPORTV 07h00 Giro da Rodada 08h00 Giro da Rodada 09h00 Giro da Rodada 10h00 Redação SporTV - Ao Vivo 12h00 É Gol! - Ao Vivo 13h00 Seleção SporTV - Ao Vivo 16h00 Giro da Rodada - Ao Vivo 17h00 Tá na Área - Ao Vivo 18h30 Esporte.doc: A Lenda Condá 20h00 Pré Jogo - Ao Vivo 20h30 Amistoso de Futebol: Amigos da Abravic - Ao Vivo 22h30 Retrospectiva Sportv - Ao Vivo ESPORTE INTERATIVO 07h45 Fanáticos 08h45 Manchester United x Southampton 11h45 Gol de Ouro 12h00 No Ar com André Henning 13h00 EI Games 14h00 Chelsea x Stoke City 17h00 Especial Liga 10+ 17h30 Mundo da Bola 18h00 Melhor Futebol do Mundo 19h00 +90 20h30 EI Games 21h30 Caderno de Esportes 22h00 Renasce o Leão: O Pesadelo do Fortaleza Terminou 22h30 Fanáticos 23h30 Jogando em Casa FOX SPORTS 07h00 Resenha ESPN 09h00 Especial: Superweek 10h20 Premier League - Ao Vivo 12h30 Abre o Jogo - Ao Vivo 12h50 Premier League - Ao Vivo 15h00 Abre o Jogo - Ao Vivo 15h20 Premier League - Ao Vivo 17h30 Bate-Bola Na Veia - Ao Vivo 19h00 Sportscenter: 2ª Edição - Ao Vivo 20h00 Resenha ESPN 22h00 Linha de Passe: Mesa Redonda - Ao Vivo