Em Curitiba, menino de dois anos morre afogado em piscina

Um menino, de dois anos de idade, morreu afogado em uma piscina, no bairro Pinheirinho, em Curitiba. O acidente ocorreu no sábado (dia 30) à tarde. Ele e o irmão gêmeo estavam na casa dos avós.

O menino conseguiu passar pela grade que fica ao redor piscina e entrou na água. Ele foi encontrado na piscina por familiares, que o levaram à UPA do Pinheirinho. No entanto, ele chegou morto ao local.

O corpo do menino é velado no Parque São Pedro e será sepultado no Cemitério Municipal do Boqueirão.