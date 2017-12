Start-up lança app para quem quer cumprir as metas de Ano Novo

FILIPE OLIVEIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A start-up 7Waves quer fazer com que muitas promessas de Ano Novo, dessa vez, virem realidade. Pretende fazer isso com seu aplicativo para gerenciamento de metas, que chegou ao mercado neste mês.

Rodolfo Ribeiro, 32, cofundador da empresa, conta ele próprio ter o hábito de criar metas a cada início de ano. Chegava a ter mais de 20 objetivos anotados em planilhas. Mesmo com a disciplina, ao final de cada ciclo, cumpria cerca de 20% deles.

Entre as dificuldades para alcançar o que se promete estão erros na própria definição das metas, que podem ser baseadas em desejos que não são genuínos, e a falta de acompanhamento delas, avalia. Seu aplicativo permite a usuários cadastrar seus objetivos e prazos para cumprimento de cada um deles.

O serviço ajuda nessa definição, com sugestões personalizadas. Para isso, busca informações sobre interesses dos usuários a partir do que eles compartilham em redes sociais. A partir daí, sistema baseado em inteligência artificial busca conteúdos na internet que possam ajudar os usuários do serviço a conquistar o que querem. As indicações são avaliadas por profissionais da empresa e, caso aprovadas, são enviadas rotineiramente para uma linha do tempo personalizada para cada usuários semelhante às presentes em redes sociais.

O uso do serviço é gratuito. A empresa espera ganhar dinheiro a partir de parcerias com marcas que queiram aparecer na linha do tempo dos usuários. É possível, por exemplo, que alguém que tenha como objetivo viajar para a Disney passe a receber conteúdo patrocinado por uma agência de viagens, explica Ribeiro.

O projeto obteve R$ 200 mil da Fapesp, recursos usados para a pesquisa e desenvolvimento do sistema. Ribeiro diz que, em 2018, a empresa fará uma nova captação de investimentos, dessa vez para serem aplicados no marketing.

O 7Waves foi lançado para aparelhos com sistema operacional Android há cerca de um mês. Versão para celulares da Apple deve ser lançada nos próximos dias.