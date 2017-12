Entenda como funciona a nova tarifa

- O que é a tarifa branca? De adesão opcional, a modalidade cobra preços diferentes pela energia consumida dependendo da hora e do dia da semana - Qual é a proposta? A nova tarifa tenta refletir o uso real das redes de distribuição, que têm períodos mais ou menos intensos, mas são dimensionadas para atender no pico. Quando o consumidor centraliza seu consumo fora desse período, não sobrecarrega a rede, favorecendo a eficiência energética das distribuidoras e a redução de custos - Como funciona a tarifa branca? Nos dias úteis, o valor varia em três períodos: ponta (mais caro), intermediário (uma hora antes e uma depois da ponta) e fora de ponta (mais barato). Nos feriados nacionais e nos fins de semana, o valor é sempre fora de ponta - Quem pode aderir? Consumidores da baixa tensão (residências, comércios e pequenas indústrias), exceto beneficiados pela Tarifa Social, de acordo com o cronograma: A partir de 1º.jan.2018: novas ligações e unidades que consomem mais de 500 kW/h em média por mês A partir de 1º.jan.2019: unidades que consomem mais de 250 kW/h em média por mês A partir de 1º.jan.2020: demais consumidores - Vale a pena? Sim, para quem concentra seu consumo nos horários de pico, consegue deslocar grande parte desse uso para fora da ponta e é disciplinado no gerenciamento do uso de energia. Se não conseguir evitar o consumo na ponta, a tarifa branca pode resultar em uma conta mais cara - Como decidir se devo aderir? Primeiro, descubra seu perfil de consumo ao longo do dia, comparando com os períodos de pico e intermediários. Monitore o acionamento de chuveiro elétrico, ar-condicionado e aquecedor -aparelhos que mais pesam no consumo. Aplicativos gratuitos ajudam na tarefa, como Nossa Energia e Oráculuz - Vou aderir. O que devo fazer? A solicitação deve ser feita à distribuidora, que tem 30 dias para instalar um novo medidor. Novas ligações devem ser atendidas em cinco dias em área urbana e 10 na zona rural - Preciso pagar pelo medidor? Não, nem pelo produto nem pela instalação, mas o consumidor terá que arcar com possíveis alterações no padrão de entrada - Posso desistir depois? Sim, o consumidor pode retornar à tarifa convencional a qualquer momento, e a distribuidora tem 30 dias para efetuar a mudança. Após o retorno, nova adesão à tarifa branca só poderá ser feita após 180 dias - A tarifa branca altera as bandeiras tarifárias? Não. As bandeiras (verde, amarela e vermelhas 1 e 2) indicam se haverá ou não acréscimo no valor da energia em função das condições de geração no país, não sendo uma escolha do consumidor *início e fim são adiantados em 1h com o horário de versão, exceto para Bahia Fontes: Aneel, Abradee, CAS e TR Soluções