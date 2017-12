Inter empresta Léo Ortiz e Anselmo ao Sport

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional fechou negócio com o Sport, mas ainda sem Rithely. O time gaúcho acertou o empréstimo de Léo Ortiz e Anselmo ao clube de Recife. As idas, que faziam parte de uma oferta pelo volante rubro-negro, agora são negócios independentes. Mas podem servir, em breve, de fator negocial para que o Inter, enfim, consiga o reforço desejado. Léo Ortiz e Anselmo ficarão na Ilha do Retiro até o final de 2018.

As tratativas foram concluídas ao longo do final de semana. Anselmo já estava nos planos do Sport e o time pernambucano insistiu para um novo empréstimo. Já Léo Ortiz sai para ganhar experiência e buscar sequência. Léo Ortiz já havia sido procurado pelo Juventude.

O Internacional não aceitou a oferta de empréstimo do time de Caxias do Sul, mas não escondeu que via uma saída como possível para o zagueiro –promovido ao elenco principal no começo de 2017. Inter e Sport conversam há semanas. Rithely, 27 anos, é o motivo.

Na última sexta-feira o Colorado anunciou Patrick, volante ex-Sport, e enervou a situação com os dirigentes em Recife. Além do negócio com o jogador que pertence ao Monte Azul-SP, o clube pernambucano bate o pé sobre a cessão de Eduardo Sasha. Sasha disse ao Inter que não tem o desejo de jogar no Sport e assim, a negociação por Rithely esfriou. Aos olhos do Colorado, a chegada de Patrick deixa o time menos dependente do acerto com o rubro-negro para ter um novo volante.

Antes de liberar Léo Ortiz e Anselmo, o Internacional já havia emprestado 19 atletas. Os nomes mais recentes a serem cedidos: Artur, lateral esquerdo, que jogará no Brasil de Pelotas. Geferson, lateral esquerdo, reforço do CSKA Sofia-BUL e Roberson, agora atacante do Jeju United, da Coreia do Sul.