Diego Costa é finalmente apresentado no Atlético de Madri

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Três meses depois de voltar ao Atlético de Madri, Diego Costa foi finalmente apresentado como reforço do clube espanhol para 2018. O jogador já falou com a imprensa e teve contato com a torcida. Diego Costa disse que não aguenta mais treinar.

"Eu esperei muito tempo. Estou focado em jogar. Por mais que eu treine, não é como uma partida. Estou cansado de treinar", comentou. O atacante também disse que espera muito pela reestreia com a camisa do Atlético de Madri. "Dá pra ver que estou muito melhor, me preparei bem e estou ansioso em poder jogar e ajudar o time". Diego Costa também foi questionado sobre seu tempo no Chelsea. "Eu não aprendi inglês, uma pena, mas a verdade é que estou muito bem. As pessoas que me ajudaram facilitaram minha vida. É um grande clube e só tenho boas recordações".