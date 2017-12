Usuários relatam instabilidade no WhatsApp no Brasil e no mundo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O aplicativo WhatsApp enfrentou instabilidade durante duas horas neste domingo (31), segundo relatos de usuários do Brasil e do mundo. O site "Down Detector", que reúne reclamações de usuários, começou a registrar, a partir de 16h, mensagens de usuários de várias partes do mundo, como Áustria, Itália, Índia e Emirados Árabes Unidos, reportando problemas com o serviço. No pico, por volta de 17h20, foram registradas quase 3.900 reclamações.Por volta de 18h, o serviço havia se normalizado. Em nota, a empresa informou que "usuários do WhatsApp no mundo experienciaram uma breve queda hoje, que já foi resolvida". "Nos desculpamos por qualquer inconveniência", complementa o comunicado. Em poucos minutos, o assunto entrou nos Trending Topics (assuntos mais comentados) do Twitter, com diversos memes e piadas. Não é a primeira vez que usuários têm dificuldade para acessar o app. No final de novembro, a rede social ficou fora do ar durante meia hora. Em maio, foram mais de duas horas fora do ar.