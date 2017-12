Atacante Jonas ganha prêmio de melhor jogador em Portugal de 2017

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O brasileiro Jonas fechou 2017 conquistando prêmios. O atacante do Benfica foi eleito pelo jornal "A Bola" neste domingo (31) o melhor jogador do futebol português neste ano que se encerra. Jonas, que também foi homenageado pelo clube de Lisboa nesta semana, é o artilheiro do Campeonato Português, com 18 gols. Em entrevista ao jornal, o atacante destacou o comprometimento com o Benfica ao recusar propostas asiáticas para permanecer em Portugal. "Já recusei duas propostas para jogar na China, as duas quando já estava aqui. Confesso que só aceitaria se fosse algo muito interessante para mim e para o clube. Mas conhecendo a minha família, não sei como seria nossa adaptação. É difícil, estamos acostumados com esta beleza que é Portugal. Não dou importância ao dinheiro neste momento, penso mais na família. Somos felizes aqui. Nunca podemos dizer nunca, mas é difícil", afirmou o brasileiro, no clube desde 2014.