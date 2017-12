Luan e Tite são eleitos os melhores da América por jornal uruguaio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luan e o técnico Tite dominaram a eleição do jornal "El País", do Uruguai, do Rei da América de 2017. O atacante foi eleito o Rei do continente e o treinador da seleção, o melhor comandante. O jogador campeão da Libertadores com o Grêmio recebeu 182 votos (49,46%) ficando à frente de Paolo Guerrero e Arthur, que ficaram em 2º e 3º lugar. Entre os treinadores, Tite foi o grande vencedor com 112 votos (30,43%), ficando à frente de Ricardo Gareca e Ariel Holan. Renato Gaúcho ficou em quarto lugar. Esta é a oitava vez que um brasileiro vence a competição. Bebeto, Raí, Cafu, Romário, Ronaldinho e Neymar duas vezes foram eleitos Rei da América.