Confira os números sorteados na Mega da Virada que pagará R$ 300 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal realizou, na noite deste domingo (31), o sorteio das seis dezenas da Mega da Virada. Os números sorteados são: 06, 37, 34, 10, 03,17. O prêmio de R$ 306.718.743,71 é o maior já pago na história do país. O sortudo ou o grupo de ganhadores serão conhecidos ainda nesta noite. Os apostadores tiveram até as 14h deste domingo para garantirem participação no sorteio. O prêmio principal da Mega da Virada não acumula e caso não haja aposta premiada com seis números, o valor será repartido entre os acertadores de cinco números -e assim por diante. O valor total do prêmio superou a estimativa inicial da Caixa, que era de R$ 220 milhões. A probabilidade de acertar todas as seis dezenas sorteadas é bem pequena: uma chance em 50 milhões. O maior prêmio da Mega-Sena da Virada era até então o do concurso 1.665, sorteado em 2014, que pagou R$ 263.295.552,64 a quatro ganhadores; dois de São Paulo, um do Distrito Federal e um de Mato Grosso, que dividiram o valor do prêmio. Cada um levou R$ 65,8 milhões. Em 2016, o prêmio de R$ 220,9 milhões foi dividido em seis apostas. Os R$ 300 milhões, se aplicados integralmente na poupança, renderiam ao ganhador o equivalente a outro prêmio de loteria por mês: cerca de R$ 1,3 milhão. A bagatela também é suficiente para comprar 130 imóveis, no valor de R$ 2,3 milhões cada, ou 20 iates de luxo. Os ganhadores têm até 90 dias após a data do sorteio para reclamar o prêmio. Depois desse prazo, os valores não reclamados serão repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior). PRÊMIOS DA MEGA DA VIRADA 1.140, em 2009; duas apostas vencedoras - premiação total: R$ 144.901.494,92 1.245, em 2010; quatro apostas vencedoras - premiação total: R$ 194.395.200,04 1.350, em 2011; cinco apostas vencedoras - premiação total: R$ 177.617.487,60 1.455, em 2012; três apostas vencedoras - premiação total: R$ 244.784.099,16 1.560, em 2013; quatro apostas vencedoras - premiação total: R$ 224.677.860,08 1.665, em 2014; quatro apostas vencedoras - premiação total: R$ 263.295.552,64 1.775, em 2015; seis apostas vencedoras - premiação total: R$ 246.533.514,30 1.890, em 2016; seis apostas vencedoras - premiação total: R$ 220.948.549,30