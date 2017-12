Presidente do COI defende atletas russos 'limpos' de disputarem Jogos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do COI (Comitê Olímpico Internacional ), Thomas Bach, defendeu a participação de atletas russos nos Jogos Olímpicos de Pyeonchang, desde que comprovem estarem limpos. Em entrevista ao jornal alemão "Die Welt am Sonntag", o dirigente afirmou que vetar todos os competidores da ex-república soviética seria “antiético”. “As mesmas vozes pedem por uma exclusão total, mesmo antes da conclusão do processo a qual cada pessoa e cada organização possuem de direito. Qualquer um que não era pela exclusão total era considerado antiético; ainda me pergunto hoje por qual motivo puniriam atletas inocentes”, declarou. “Se atletas limpos provarem que estão limpos, então eles terão justiça. Como isso é antiético? O mais importante para mim neste caso era contar com os votos dos atletas”, ratificou o dirigente. As palavras de Bach serviram de resposta ao ex-diretor do laboratório russo de antidopagem em Moscou, Grigory Rodchenkov. O cartola russo, diante da decisão do COI de punição ao país pelo esquema de dopíng, chamou o presidente da entidade máxima do esporte mundial de “patético”. A reclamação recaiu após a organização presidida por Bach abrandar o castigo aos atletas russos. Quem comprovar estar limpo vai poder competir nos Jogos da Coreia do Sul, mas sob uma bandeira neutra. Bach tratou de defender esta decisão, apesar das críticas. “Você não pode humilhar estes atletas privando-os de suas origens”, encerrou o dirigente máximo do COI.