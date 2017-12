Por recomendação médica, Temer passará o Ano Novo em repouso absoluto

GUSTAVO URIBE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Por recomendação médica, o presidente Michel Temer passará a noite do Ano Novo em repouso absoluto no Palácio do Jaburu. Desde a quinta-feira (28), a equipe médica recomendou ao presidente que evite sair da residência oficial para evitar complicações em seu quadro clínico. O esforço é para evitar um quadro infecção urinária. O Palácio do Planalto nega que a situação do presidente tenha se agravado. A recomendação é de que Temer fique em repouso médico até terça-feira (2), quando retomará a agenda de compromissos. Neste domingo (31), um enfermeiro visitou o presidente no Palácio do Jaburu para verificar seu estado de saúde e avaliar as condições da sonda urinária. Para a noite da virada, Temer chegou a ser convidado para festa promovida pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), na residência oficial. Ele, contudo, não deve comparecer e permanecer com os familiares no Palácio do Jaburu. Nos últimos dias, o presidente tem reclamado de desconforto por causa de sonda urinária colocada há três semanas por causa de cirurgia de desobstrução da uretra. A expectativa é de que, nos próximos dias, Temer viaje para a capital paulista para fazer nova bateria de exames no Hospital Sírio-Libanês. O presidente desistiu de viajar para o Rio de Janeiro para o Ano Novo. A ideia inicial era de que ele embarcasse para a base militar Restinga de Marambaia. Por conta do procedimento, o presidente já cancelou duas viagens oficiais: uma para o Sudeste Asiático e outra para Alagoas. A orientação médica é de que ele evite viagens de longa distância e permaneça o máximo possível em repouso em Brasília. Aos 77 anos, o mais velho presidente da história do Brasil, Temer sofreu três intervenções médicas nos últimos meses: para conter um sangramento na próstata, colocar um stent em artérias coronárias e desobstruir a uretra. Segundo a equipe médica, o procedimento na uretra foi considerado bem sucedido, mas "há sempre o risco" de voltar.