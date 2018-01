Duas apostas do Paraná estão entre as ganhadoras da Mega da Virada

(foto: Reprodução/CEF)

A Mega da Virada teve 17 apostas ganhadoras em todo o País e duas foram feitas no Paraná, em Rio Azul e São João do Triunfo (as duas na parte Sudeste do Estado). Cada aposta vai receber R$ 18.042.279,04. As dezenas sorteadas foram 3, 6, 10, 17, 34 e 37.

Além das duas apostas feitas no Paraná, também ganharam três apostas da Bahia, duas de Minas Gerais, duas do Rio de Janeiro, seis de São Paulo, uma do Pará e uma de Santa Catarina.

O prêmio da Mega da Virada chegou a R$ 306.718.743,71, o maior já pago na história do país.