Fluxo de volta das praias passa de 2 mil veículos por hora no sentido Curitiba

(foto: Reprodução/Ecovia)

O trânsito deve ser intenso na volta do litoral nesta segunda-feira (1), primeiro dia do ano, no sentido praias para Curitiba. Desde as primeiras horas da manhã a BR-277 vem com alto fluxo. No final da manhã o fluxo já era de quase 2 mil veículos por hora voltando para Curitiba e, pouco depois das 12 horas, o número já passava dos 2,1 miol carros por hora.

A Ecovia extima que mais de 43 mil veículos devam fazer o percurso nesta segunda. Durante o feriado de Ano Novo a concessionária estimava que mais de 355 mil veículos circulariam nos dois sentidos da BR-277 entgre o Litoral e Curitiba.