Primeiro dia de 2018 deve ser com chuva forte no Paraná

01/01/18 às 09:04 Da Redação Bem Paraná com sites

(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

Áreas de instabilidades provocam fortes tempestades entre o norte da Argentina e o sul do Paraguai nesta manhã de segunda-feira (1). No Paraná o tempo ainda segue estável. Contudo, nas próximas horas já são previstas pancadas de chuva nas regiões oeste e sudoeste do Estado.

A frente deve avançar e atingir as outras regiões. Em Curitiba, há previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas a partir do fim da tarde e começo da noite.