Em fala de Ano Novo, Kim Jong Un diz que tem botão nuclear em sua mesa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em seu tradicional pronunciamento de Ano Novo na manhã desta segunda-feira (1º), o ditador da Coreia do Norte Kim Jong Un disse que o país já possui armas nucleares e que ele tem um botão para lançá-las em sua mesa. Segundo o ditador, os EUA devem ver o arsenal norte-coreano "como uma realidade, mas não como uma ameaça" e disse que seus mísseis alcançam todo o território inimigo. "Os EUA não poderão nunca começar uma guerra contra o nosso país", disse. Apesar das ameaças, Kim Jong Un também falou em tom conciliatório. Ele desejou sucesso para a Olimpíada de Inverno que começará em fevereiro em Pyeongchang, na Coreia do Sul, e disse que deseja enviar uma delegação ao evento. O discurso de Ano Novo é um evento anual na Coreia do Norte e é visto como um indicador das prioridades do governo local para o ano que começa.