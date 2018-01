Principais réveillons do Brasil injetam R$ 5 bilhões nas economias locais

(foto: Fernando Maia/PMRJ)

A virada do ano é um momento de celebração também para o turismo nacional. Segundo levantamento feito pela Agência de Notícias do Turismo, a expectativa é que apenas quatro das principais festas de réveillon do país injetassem R$ 4,9 bilhões nas economias locais. Só no réveillon do Rio de Janeiro foram 2,4 milhões de turistas na virada, um recorde.

Na capital soteropolitana, o evento que dará adeus a 2017 e as boas-vindas para 2018 terá duração de cinco dias, reforçando a vocação do baiano para uma boa festa. A expectativa da prefeitura é de que dos dois milhões de pessoas esperadas para curtir os shows na Arena Cidade da Música Boca do Rio, na cidade, 410 mil serão turistas e eles injetarão R$ 405 milhões na economia local.

“Os números mostram que o réveillon é uma das principais datas para o turismo nacional e a movimentação de turistas por todo o país contribui para de maneira determinante para as economias locais. O Ministério do Turismo auxilia na melhoria de infraestrutura desses destinos e também na capacitação dos profissionais que atendem esses viajantes”, explicou o ministro do Turismo, Marx Beltrão.

Ainda no Nordeste, a cidade de Fortaleza organiza uma bela festa para 1,3 milhão de pessoas, das quais 650 mil serão turistas que acompanharam os 18 minutos de queima de fogos e os 12 shows que foram realizados no aterro da praia de Iracema. A expectativa é que R$ 1,5 bilhão fossem injetados na economia local.

Na região Sul, o tradicional e badalado réveillon de Florianópolis contou com a presença de um milhão de turistas que aproveitam a estação mais quente do ano para dar uma esticada e conhecer as belas praias da região. Segundo a prefeitura, é esperado um acréscimo de R$ 780 milhões na economia local.