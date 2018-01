Chapecoense negocia empréstimo de Guilherme, ex-Botafogo, junto ao Grêmio

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Guilherme voltou do Botafogo, mas não deve jogar com a camisa do Grêmio em 2018. A Chapecoense negocia junto ao clube gaúcho o empréstimo do meia-atacante. O negócio está em fase avançada. Aos 22 anos, Guilherme deve ser cedido até o fim do próximo ano ao clube de Chapecó. Além de bancar o salário integral, a Chape ainda pode pagar ao Grêmio pelo empréstimo. Este e outros detalhes burocráticos são o último estágio antes do anúncio da operação. Guilherme foi emprestado pelo Grêmio ao Botafogo no começo de 2017. Ao longo do ano, se tornou uma espécie de décimo segundo titular - ao entrar e fazer gols. As boas atuações e o crescimento surpreenderam o tricolor gaúcho, e antes do fim desta temporada a ideia era usá-lo. Mas antes do feriado de Ano-Novo, a Chapecoense fez contato e acenou com o empréstimo. O Grêmio lembrou das opções caseiras e das possibilidades de crescimento ao jogador e deu aceno positivo. Guilherme chegou ao Grêmio em maio de 2014 e antes de ir bem pelo Botafogo também foi emprestado ao São José-RS.