Grande Curitiba tem três fugas de presos no feriado

Imagem ilustrativa do CPP (foto: Osvaldo Ribeiro/SESP/Arquivo)

Entre os dias 30 e 31 de dezembro, o sábado e o domingo passados, pelo menos três fugas de presos de carceragens foram registradas na Grande Curitiba. Na tarde de sábado (30), 17 presas fugiram da carceragem do 8 Distrito Policial, em Curitiba. Na virada do sábado para domingo (31), outra fuga, desta vez no 11º DP, na Cidade Industrial, de onde fugiram 17 presos. No começo da mdrugada de domingo, sete presos conseguiram fugir da Delegacia de Almirante Tamandaré, e dois foram recapturados logo em seguida.