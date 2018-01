Veja como foi a festa do réveillon dos famosos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mal 2018 começou e famosos já correram para as redes sociais para publicarem os primeiros cliques do ano. Além de exibirem seus 'looks' de Réveillon, celebridades aproveitaram para deixar votos para o ano que se inicia nesta segunda (1º). Diferentemente do marido, o apresentador Luciano Huck, e dos filhos, Joaquim, Benício e Eva, que optaram por roupas brancas, Angélica entrou em 2018 de amarelo. "Feliz 2018 pra todas as famílias. Amor e fé", desejou a apresentadora da Globo aos seus seguidores do Instagram ao compartilhar uma foto dos cinco, que passaram a virada do ano em Angra dos Reis (RJ). Carolina Dieckmann, Marina Ruy Barbosa e Rodrigo Faro, acompanhado da mulher, Vera Viel, e das três filhas do casal, Clara, Maria e Helena, também escolheram Angra para começar 2018. "Feliz Ano-Novo pra você que se diverte em qualquer situação! Até sentado num ovo gigante que pisca no meio da festa fazendo a 'Dança do Vagalume Sensual'! Já entrei 2018 com muita luz! Que seu 2018 também seja iluminado!", escreveu o apresentador da Record na legenda de uma foto em que aparece sentado numa bola brilhante. Em Fernando de Noronha (PE), o casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, que são donos de uma pousada na ilha, receberam amigos famosos como Giovanna Lancelotti, Hugo Gloss e Izabel Goulart para ceia de Ano-Novo. Mas o destaque ficou com Bruna Marquezine e Neymar, que após seis meses de anunciarem o término do relacionamento, apareceram juntos e aos beijos ?elas também se hospedaram na pousada de Ewbank e Gagliasso. Já Sasha escolheu São Miguel do Gostoso para passar o Réveillon. Ela estava acompanhada do novo namorado, Bruno Montaleone, ator da Globo que já participou de "Malhação".