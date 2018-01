Primeira carioca do ano nasceu aos três minutos de 2018

Primeiro carioca a nascer

O primeiro bebê carioca de 2018 chegou apenas três minutos após o início da queima de fogos. Alícia nasceu em São Cristóvão de parto normal e deverá receber alta médica nesta terça-feira (2).



A mais nova carioquinha chegou aos três minutos de 2018 no Hospital Maternidade Fernando Magalhães, em São Cristóvão, para fazer o o novo ano ser inesquecível para a mamãe Fabiana Figueiredo Porphirio, de 26 anos. Ela nasceu com 2,530 kg e medindo 49 cm. Mãe e bebê passam bem.



Para a noite do Réveillon foram planejados quatro postos de atendimento para os milhões de expectadores na Praça do Lido e nas ruas República do Peru, Santa Clara e Bolívar. Os casos mais graves, que necessitaram de remoção, receberam suporte de 30 ambulâncias de porte avançado e mais nove de suporte básico. A distribuição dos postos de atendimento foi feita em torno das áreas de maior concentração de público e as transferências foram coordenadas pela Central Municipal de Regulação.