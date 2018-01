Da Redação Bem Paraná com assessoria

01/01/18 às 11:19 - Atualizado às 11:48 Da Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Divulgação/Assessoria/Poolbliq Comunicação)

A cerveja, a comida de rua, a arquitetura marcante e a cultura de liberdade da maior cidade da Holanda são os elementos que o Amsterdam Lounge Bar quer trazer para o público curitibano a partir do dia 6 de janeiro. O novo bar, localizado na Rua Mateus Leme 2418, foi todo pensado para remeter a Amsterdam e a seus melhores pubs e coffee shops.

Três espaços integrarão o Amsterdam Lounge Bar. Internamente, o público terá acesso a um salão com balcão de drinks, mesas para alimentação e decoração com elementos da cultura urbana de Amsterdam. Esse ambiente será livre de fumaça. Já na parte externa, um garden contará com mesas cobertas e também ao ar livre, local perfeito para happy hours durante o verão e dias ensolarados.

Completando o espaço e remetendo à fumaça dos famosos coffee shops holandeses, o Amsterdam Lounge Bar terá um lounge externo em formato de “aquário” para uso exclusivo de narguilé, cachimbo de origem oriental com tabaco aromatizado que é servido nos coffee shops de Amsterdam. Profissionais estarão neste espaço para atender o público com os melhores produtos e essências.

A carta de drinks é assinada pelo bartender Gustavo Smolinski (ex-Tiger e Gards), que fez uma releitura de diversos coquetéis clássicos, caso do Red Kush Mokito (rum, xarope de framboesa, limão, hortelã e água com gás) e o Cannatonic (gin, tônica, saquinho de chá e pimenta rosa). O bar terá ainda o portfólio da cervejaria holandesa Heineken que se complementa a opções gastronômicas como hambúrgueres e outras comidas de rua.

O Amsterdam Lounge Bar abre as portas ao público no sábado, dia 6 de janeiro. A programação e promoções podem ser conferidas na página oficial: facebook.com/AmsterdamCWB

Serviço

Inauguração Amsterdam Lounge Bar

Quando: 06 de janeiro (sábado)

Onde: Rua Mateus Leme, 2418

Mais informações: facebook.com/AmsterdamCWB