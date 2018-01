Rio começa o ano com ataque a UPP no Jacarezinho e tiroteio na Rocinha

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - As primeiras horas de 2018 no Rio registraram ataque à UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) no Jacarezinho (zona sul), operação do Bope (Batalhão de Operações Especiais) e tiroteio na Rocinha. De acordo com a Polícia Militar, criminosos atacaram a base da UPP do Jacarezinho por volta das 6h durante a troca de turno. Um policial foi baleado e levado para o hospital Salgado Filho. A corporação afirma que o estado dele é estável. O Bope foi chamado para atuar na comunidade e realiza nesta manhã uma operação no local. Na Rocinha, moradores relataram na redes sociais uma intensa troca de tiros por volta das 9h próximo à rua 2, no alto da favela. A PM não se manifestou sobre este caso até a publicação desta nota. A favela na zona sul do Rio é palco de confronto entre traficantes, com intervenções policiais, desde setembro. No dia 6 de dezembro, a Polícia Civil prendeu Rogério 157 na comunidade do Arará, na zona norte da cidade, durante uma megaoperação das forças policiais em comunidades da capital fluminense. Ele é apontado como um dos responsáveis por uma disputa territorial na favela da Rocinha, na zona sul, que tem provocado mortes e afetado o acesso dos moradores a serviços. A disputa já deixou mais de 20 mortos desde setembro.