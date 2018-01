GOL muda horário de encerramento do check-in a partir desta segunda

(foto: Arquivo/Bem Paraná)

A GOL Linhas Aéreas Inteligentes adotará, a partir do próximo dia 01, um horário diferenciado para o encerramento do check-in em todos os aeroportos em que opera. Com a mudança, os clientes que efetuarem viagens em trechos nacionais deverão efetuar seus check-ins com até 40 minutos do horário de partida do voo.

O novo procedimento visa padronizar a experiência dos clientes, uma vez que alguns dos principais pontos de conexão da companhia - Brasília (DF), Galeão (RJ), Guarulhos e Congonhas (SP) – já atuam desta maneira, além de garantir a eficiência da operação e proporcionar aos passageiros maior tempo para realizar o deslocamento entre o saguão de check-in e o portão de embarque.

Com o objetivo de proporcionar ainda mais tranquilidade à viagem, a GOL indica que, para voos domésticos, os clientes compareçam ao aeroporto 60 minutos antes do embarque ou, se preferirem, que efetuem o check-in no www.voegol.com.br, aplicativo mobile ou twitter, disponível com 07 dias de antecedência ao horário do voo.