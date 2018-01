Parque Nacional do Iguaçu bate recorde de visitação em 2017

(foto: Rafael Batista)

Um milhão 788 mil e 922 pessoas de 166 países se conectaram com a natureza do Parque Nacional do Iguaçu durante o ano de 2017. É a maior visitação já registrada na unidade de conservação. Os brasileiros lideram o ranking com 992.038 visitas. Na sequência dos países com mais representatividade vem, pela ordem, Argentina, Paraguai, França, Alemanha, Estados Unidos, Espanha, Uruguai, Inglaterra, China e Peru (clique aqui para ver lista completa de todas as nacionalidades e seus respectivos números de visitantes em 2017).

O Iguaçu, que tem como principal atração as Cataratas, é o segundo parque nacional mais visitado do país, ficando em número de visitantes atrás apenas do Parque Nacional da Tijuca (RJ), que recebe mais de três milhões de pessoas por ano. O crescimento da visitação ao Parque Nacional do Iguaçu foi de 15%, com relação ao ano de 2016.