São Paulo reconhece dificuldade, mas mantém sonho por Victor Ferraz

BRUNO GROSSI SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mais uma temporada vai começar e novamente o São Paulo tenta solucionar seus problemas na lateral direita. No último Campeonato Brasileiro, o garoto Militão até conseguiu se destacar atuando improvisado no setor, mas a ideia agora é usá-lo como zagueiro ou volante. E para resolver de vez a crise na lateral, o principal objetivo continua sendo acertar com Victor Ferraz. Os tricolores sabem que não será fácil tirar o jogador do rival Santos. Se na gestão de Modesto Roma Júnior o ala era visto como negociável, para dar mais espaço a Daniel Guedes, o novo presidente José Carlos Peres prefere valorizar Ferraz, considerado um atleta com nível de seleção brasileira na Vila Belmiro. Tanto é que os santistas pretendem oferecer uma renovação contratual para o ala. Qualquer definição sobre o caso, porém, só acontecerá quando a nova comissão técnica santista for consolidada, provavelmente com Jair Ventura como treinador. Se o técnico quiser usar Ferraz, a diretoria age pela renovação e encerra o assunto. Se o novo comandante não enxergá-lo como indispensável, o São Paulo será ouvido. Como os dois rivais têm cautela na hora de gastar por reforços, é possível que trocas sejam colocadas como opção. E nas mãos são-paulinas há uma forte moeda de troca: o volante Hudson saiu valorizado após empréstimo ao Cruzeiro, está na mira do Atlético-MG, mas também já viu seu representante, Luciano Couto, receber sondagem de Gustavo Oliveira, executivo de futebol do Santos. Gustavo trabalhou com Hudson no São Paulo, fechando as duas renovações que o volante teve no Morumbi. O contato aconteceu há duas semanas, ainda sem nenhum avanço. No caso de Ferraz, o que pesa a favor do São Paulo é a presença do técnico Dorival Júnior, com quem o ala viveu seus melhores momentos no Santos. O lateral foi o único pedido mais direto feito pelo treinador são-paulino para 2018.