Flamengo da 'Era Bandeira' vira o ano pela primeira vez de 'mãos vazias'

LEO BURLÀ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Desde que assumiu a presidência do Flamengo, em janeiro de 2013, a gestão de Eduardo Bandeira de Mello contratou 65 jogadores. Com um elenco que é considerado forte pela atual diretoria, o clube da Gávea vira o ano "de mãos vazias" pela primeira vez desde que o atual grupo chegou ao poder. Como ganhou a eleição em dezembro de 2012, os nomes novos da temporada seguinte só foram oficializados a partir do primeiro mês do ano seguinte. É verdade que nem sempre contratar antes do início de uma nova temporada foi sinônimo de sucesso neste período, visto que nomes como Feijão, Thallyson e Arthur Henrique chegaram nestas condições. Em comum, o fato de não terem deixado saudade nenhuma para o torcedor. Os casos de Juan e Willian Arão são o oposto. Titulares absolutos, a dupla foi anunciada antes do início de 2016 e vingou na Gávea. Ainda que nenhum "presente" de fim de ano tenha sido anunciado, a direção rubro-negra trabalha nos bastidores. O entendimento geral é que há a necessidade de poucas peças, visto que a avaliação média é positiva. Alvo número 1 do Fla, o lateral Zeca já está acertado com o clube, mas questões jurídicas ainda impedem o anúncio. O nome de Pablo, ex-Corinthians, também agrada. Se as chegadas são tratadas como prioridade, o mesmo acontece com as saídas. A cúpula de futebol tenta viabilizar negociações com nomes como Mancuello, Alex Muralha, Rafael Vaz e Márcio Araújo, jogadores reprovados por boa parte dos rubro-negros. Maior fiasco do ano, Conca já voltou para o Shangai SIPG, seu clube na China. A movimentação para mudanças no elenco segue, mas a situação do técnico Reinaldo Rueda segue cercada de mistério. Na mira de Chile e Colômbia, o treinador segue sem se manifestar sobre seu futuro. Veja todas as contratações do Flamengo da "Era Bandeira". As anunciadas antes do fim do ano estão em negrito. 2013: 1 – Gabriel (meia) 2 – Val (volante) 3 – Diego Silva (atacante) 4 – Carlos Eduardo (meia) 5 – Bruninho (meia) 6 – João Paulo (lateral) 7 – Chicão (zagueiro) 8 – Elias (volante) 9 – Marcelo Moreno (atacante) 10 – André Santos (lateral) 11 – Paulinho (atacante) 12 – Wallace (zagueiro) 2014: 13 – Anderson Pico (lateral) 14 – Arthur (meia-atacante) 15 – Alecsandro (atacante) 16 – Elano (meia) 17 – Erazo (zagueiro) 18 – Feijão (volante) 19 – Everton (meia-atacante) 20 – Eduardo da Silva (atacante) 21 – Marcelo (zagueiro) 22 – Léo (lateral) 23 – Márcio Araújo (volante) 24 – Elton (atacante) 25 – Canteros (volante) 26 – Mugni (meia) 2015: 27 – Almir (meia) 28 – Kayke (atacante) 29 – Thallyson (lateral) 30 – Marcelo Cirino (atacante) 31 – Pará (lateral) 32 – Armero (lateral) 33 – Artur Maia (meia) 34 – Alan Patrick (meia) 35 – Ayrton (lateral) 36 – Bressan (zagueiro) 37 – Ederson (meia) 38 – Emerson Sheik (atacante) 39 – César Martins (zagueiro) 40 – Jonas (volante) 41 – Guerrero (atacante) 2016: 42 – Juan (zagueiro) 43 – Antonio Carlos (zagueiro) 44 – Artur Henrique (lateral) 45 – Mancuello (meia) 46 – Chiquinho (lateral) 47 – Rodinei (lateral) 48 – Alex Muralha (goleiro) 49 – Willian Arão (volante) 50 – Cuéllar (volante) 51 – Fernandinho (atacante) 52 – Réver (zagueiro) 53 – Rafael Vaz (zagueiro) 54 – Donatti (zagueiro) 55 – Leandro Damião (atacante) 56 – Diego (meia) 2017: 57 – Trauco (lateral) 58 – Conca (meia) 59 – Berrío (atacante) 60 – Rômulo (volante) 61 – Renê (lateral) 62 – Éverton Ribeiro (meia) 63 – Rhodolfo (zagueiro) 64 – Geuvânio (atacante) 65 – Diego Alves (goleiro)