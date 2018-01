Sasha e novo namorado trocam declarações em rede social 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em São Miguel do Gostoso (RN), onde passaram o Reveillon, Sasha e o ator Bruno Montaleone têm mostrado aos seus seguidores do Instagram que estão realmente apaixonados. "Eu e minha pequena no set de gravação de Lagoa Azul", brincou Montaleone ao publicar uma foto em que aparece abraçado à filha de Xuxa. "Ela me completa", escreveu o ator em outra imagem na mesma rede social. Já Sasha disse "adoro tu" na legenda de um clique no qual beija o rosto do namorado. No Stories, recurso do Instagram em que as fotos e vídeos duram 24 hora, o novo casal também esbanjou amor. "E ai, galera, minha namorada é a mais linda do mundo", disse Montaleone ao filmar Sasha. Em outra foto, a jovem aparece deitada no peito do ator com o escrito "crush". Na mesma ferramenta, Sasha divulgou mais momentos dos dois. Um vídeo mostra o casal numa festa na praia e em outro clique ela novamente beija o rosto do namorado. Hóspede da Vila Sorriso, patrocinada por uma marca de creme dental, o casal curtiu um dia de spa com massagens e piscina de água mineral. Nos comentários, fazem elogios, críticas e apostas. "Agora o neto da Xuxa vem"; "Não vai durar esse relacionamento, o moleque bobo e prosa ruim, socorro"; e "Essa linda menina, tornou-se uma mulher linda! Muito Carismática e humilde. Desejo luz pra esse namoro" são algumas das mensagens deixadas por internautas. Neste domingo (31), em um espaço patrocinado por uma marca de creme dental, os dois posaram juntos entre um amigo para uma foto divulgada pela empresa. Foi uma das primeiras aparições públicas dos dois.