Após gafe de patrocinador, Coutinho fica fora de vitória do Liverpool

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O brasileiro Philippe Coutinho não foi relacionado pelo técnico Jurgen Klopp para a partida do Liverpool contra o Burnley, nesta segunda (1), pelo Campeonato Inglês. Ele havia atuado os 90 minutos no último sábado (30), quando sua equipe enfrentou o Leicester.

A ausência aumentou os rumores de que o meia da seleção de Tite pode ser negociado com o Barcelona (ESP) na janela de transferências europeias deste mês. As transações podem ocorrer até o próximo dia 31. O clube espanhol considera Coutinho o substituto ideal para Neymar, negociado em agosto do ano passado com o Paris Saint-Germain.

O Barcelona tentou contratá-lo semanas após ter liberado Neymar mas o Liverpool não aceitou oferta de R$ 430 milhões. Após a vitória do time por 2 a 1 sobre o Burnley, Klopp disse que a ausência do brasileiro aconteceu por lesão. "Ele está na mesma situação de [Mohammed] Salah. Está contundido. É normal que outros times estejam interessados em jogadores desta qualidade e não tenho problema com isso. Nada é para sempre, a não ser o meu casamento. Vamos esperar para ser o que acontece. Mas não estou preocupado com isso porque sempre há uma solução", disse o treinador.

No ano passado, Coutinho chegou a pedir para ser negociado com o Barcelona, mas não teve a solicitação atendida. A Nike, patrocinadora do Barcelona, ajudou a aumentar a especulação ao publicar no último domingo (31) nas redes sociais, a camisa que Coutinho supostamente usaria no clube espanhol. A imagem foi apagada minutos depois, mas causou furor entre os torcedores. "Eu não poderia estar menos interessado nisso", devolveu Klopp ao ser questionado sobre a publicação da empresa.