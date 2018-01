Tomás Bastos cobra falta contra o Atlético-GO (foto: Geraldo Bubniak)

O meia Tomás Bastos, 25 anos, foi o 16º jogador do Coritiba a deixar o elenco. O jogador estava em final de contrato e acertou com o Atlético-GO. Antes dele, outros seis foram contratados por clubes e outros nove retornaram ao clube de origem com o final do empréstimo.

ELENCO DO CORITIBA PARA 2018

RETORNARAM AOS CLUBES DE ORIGEM APÓS EMPRÉSTIMO

Zagueiros: Cleber Reis (Santos) e Luizão (Londrina)

Lateral-direito: Léo (Flamengo)

Volantes: Jonas (Flamengo) e Edinho (Grêmio)

Meias: Anderson (Inter), Rafael Longuine (Santos) e Daniel (São Paulo)

Atacantes: Henrique Almeida (Grêmio)

CONTRATADOS POR OUTROS CLUBES

Goleiro: Bruno Brígido (Guarani)

Lateral-direito Dodô (Shakhtar Donetsk-UCR)

Lateral-esquerdo: Carleto (Atlético-PR)

Volante: Alan Santos (Veracruz-MEX)

Meia: Tiago Real (Ponte Preta) e Tomas Bastos (Atlético-GO)

Atacante: Rildo (Vasco)

SITUAÇÃO INDEFINIDA

Goleiro: William Menezes

Zagueiro: Márcio

Atacante: Alecsandro, Filigrana, Getterson e Neto Berola,

COM CONTRATO

Goleiros: Wilson e Rafael Martins

Zagueiros: Geovane, Romércio, Thalisson Kelven, Walisson Maia e Werley

Laterais-direito: Rodrigo Ramos

Laterais-esquerdo: Henrique e William Matheus

Volantes: Ícaro, João Paulo, Julio Rusch e Vitor Carvalho

Meias: Ruy, Thiago Galhardo, Thiago Lopes, Kady e Yan Sasse

Atacantes: Guilherme Parede, Evandro, Iago Dias, Índio, Gustavo Mosquito, Keirrison, Kleber, Léo Santos e Rafhael Lucas

Tomás Bastos chegou ao Coritiba em maio, após se destacar pelo JMalucelli no Campeonato Paranaense. No Coxa, fez dois gols de falta na vitória por 4 a 1 sobre o Atlético-GO, na 1ª rodada do Brasileirão. Mesmo assim, não conseguiu se firmar como titular. No total, disputou outros quatro jogos como titular na competição e mais sete como substituto.

Antes de chegar ao Coxa, Tomás Bastos jogou no Ceará (em 2016), no Botafogo (2015) e no Boa (2014). Ele passou pelas categorias de base do Atlético-PR.

“Jogador de muita qualidade, com boa bola parada e chega como principal contratação até momento”, disse o diretor de futebol do Atlético-GO, Adson Batista, para o site Diariodegoias.