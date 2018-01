Luan vibra com prêmio de melhor jogador da América

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Luan está em alta. Campeão da Libertadores com o Grêmio, o meia-atacante foi eleito pelo jornal El País como o melhor jogador da América do Sul. A conquista individual ganhou status de cereja do bolo na temporada do camisa 7. Autor de 18 gols em 2017, Luan também ganhou o prêmio de melhor jogador da Libertadores e a Bola de Prata da revista Placar, pelas atuações no futebol brasileiro.

Na eleição do jornal uruguaio El País, o jogador do Grêmio superou Paolo Guerrero, do Flamengo, e o colega de time Arthur para ficar com o título de 'rei da América'. "Sabia que era um dos finalistas do prêmio e estava na expectativa pelo resultado. Fiquei muito contente por receber essa notícia no último dia do ano. Veio pra fechar 2017 com chave de ouro. Foi uma temporada mais que especial e de objetivos alcançados, e esse resultado só me estimula a seguir evoluindo. Agradeço a todos que votaram pelo reconhecimento ao meu trabalho e ao meu futebol. Será uma honra receber um troféu de tanta tradição na América do Sul", disse Luan por meio de sua assessoria de imprensa.

Luan e os demais campeões da Libertadores se reapresentam somente no dia 18 de janeiro. O grupo principal volta aos trabalhos em data incomum -na comparação com os times brasileiros, pela participação no Mundial de Clubes, em Abu Dhabi.