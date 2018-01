Rodovias paulistas têm tráfego intenso na volta do feriado de Ano-Novo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As rodovias paulistas têm tráfego intenso no retorno do feriado de Ano-Novo nesta segunda-feira (1º). Por volta das 16h, o trecho de serra da Rodovia dos Imigrantes, que liga São Paulo à Baixada Santista, registrava 10 km de engarrafamento, do km 61 ao km 50, no sentido capital. De acordo com a Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, os demais trechos tinham tráfego normal no mesmo horário. As informações são da Agência Brasil. A estimativa da Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo) é que 2,7 milhões de veículos circulem pelas rodovias paulistas neste feriado, tanto na saída quanto no retorno à capital. O pico de tráfego nesse sentido deve ocorrer das 12h até as 23h desta segunda (1º), informou o órgão. Na Rodovia dos Bandeirantes, que liga São Paulo às cidades do interior do Estado, o trecho engarrafado está entre o km 15 e km 13, no sentido capital. As informações são da concessionária Autoban, que administra o Sistema Anhanguera-Bandeirantes. Na altura de Campinas, a Bandeirantes tem trecho congestionado do km 80 ao km 77. No sentido interior, as rodovias Castello Branco e Raposo Tavares registravam tráfego normal por volta das 16h. A Ayrton Senna e a Carvalho Pinto, que levam às cidades do interior e dão acesso às estradas no sentido litoral, tinham fluxo normal na tarde desta segunda-feira (1º).