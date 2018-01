Manchester United vence Everton com golaços e fica a 12 pontos do City

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A distância do Manchester United para o líder Manchester City no Campeonato Inglês caiu para 12 pontos nesta segunda-feira (1). A equipe de José Mourinho contou com golaços de Anthony Martial e Jesse Lingard para vencer o Everton por 2 a 0, fora de casa, e diminuir a ainda larga vantagem do rival no topo da tabela. Agora, o United tem 47 pontos, contra 59 do City, que ainda joga na rodada -enfrenta o Watford nesta terça (2), em casa. O time de Pep Guardiola ainda não perdeu na competição, mas vem de tropeço contra o Crystal Palace, no qual só não foi derrotado porque o goleiro Ederson pegou um pênalti no final. Fecham a zona de classificação para a Liga dos Campeões o Chelsea, que está em terceiro, com 45 pontos, e o Liverpool, em quarto, com 44. O Chelsea joga na quarta-feira (3) em clássico contra o Arsenal. Já o Everton está em nono, com 28 pontos. No Goodison Park, o Manchester United teve o domínio e tomou a iniciativa da partida, mas sofreu para criar chances claras contra uma marcação forte do Everton. As melhores chances vinham em tentativas individuais de Pogba, que finalizou duas vezes com perigo de fora da área. A resistência do Everton só ruiu na segunda etapa. Pogba encontrou Martial livre na entrada da área, e o atacante colocou com categoria no ângulo, sem chance de defesa. Pogba quase marcou outro golaço pouco depois ao enfileirar adversários e finalizar, mas parou em ótima intervenção do goleiro Pickford. Atrás no placar, o Everton passou a pressionar em busca do empate, mas o United ampliou com mais uma linda finalização. Lingard recebeu a bola na esquerda, se livrou da marcação de Keane e acertou belo chute, novamente no ângulo, para fechar o placar.