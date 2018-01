SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A proposta de R$ 38 milhões do Nagoya Grampus tirou Jô do Corinthians, mas o atacante ainda não se manifestou oficialmente sobre a transferência -coisa que ele promete fazer em breve. "Obrigado pelo ano maravilhoso que tivemos em 2017. À nação corintiana, obrigado por tudo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu logo mais vou me pronunciar sobre alguns detalhes, fiquem com Deus", disse o artilheiro do Brasileirão 2017 em um vídeo publicado no Instagram.

Sob desconfiança, Jô chegou ao Corinthians no início de 2017 para viver a sua segunda passagem pelo clube, mas logo conquistou a tranquilidade de todos. Além da artilharia, o jogador ainda foi campeão paulista e brasileiro na última temporada. Há quem deseje ver o atacante na seleção brasileira do técnico Tite. Sem mencionar a possibilidade, Jô deixou bons votos de prosperidade para seus seguidores. "Que Deus abençoe a todos, que esse ano seja de prosperidade, um ano de muita fé, muita saúde e muita paz. Tudo de bom para todo mundo, sucesso a todos."