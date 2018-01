Ler e planejar são o segredo do sucesso no Enem e vestibulares

Se preparar com antecedência para o ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio e também para os principais vestibulares do país é fundamental para obter sucesso e a tão sonhada vaga na universidade. Que tal aproveitar o início do ano para elaborar um cronograma de estudos? Seguir esta primeira dica é um passo importante para conseguir bons resultados. É o que afirma Mariana Bruno Chaves, psicopedagoga e especialista em Linguagem das Artes.

Mariana ressalta que estudar um pouco todos os dias, sempre no mesmo horário e focar na leitura, independente do assunto, também são pontos importantes. “Para conseguir se desenvolver e aprimorar sua capacidade linguística, o candidato precisa estudar em um ambiente que estimule a concentração e também criar alguns hábitos e rotinas”, completa a profissional, que atua como gerente de desenvolvimento de material didático de Língua Pátria do Kumon, maior franquia de educação do país.

Sobre o Kumon

Criado no Japão em 1958, pelo professor Toru Kumon, o método utiliza os chamados exercícios-guia para que o aluno realize as atividades com o mínimo de intervenção do orientador. Somente após absorver totalmente a informação, avançam para os níveis subsequentes. “O aprendizado segue na simplicidade do papel e lápis. O que se escreve de próprio punho não se esquece, e é isso que faz com que o Kumon esteja em tantos países”, diz Masami Furuta, presidente da empresa no Brasil. O método está presente em 50 países e reúne 4,35 milhões de estudantes. No Brasil são aproximadamente 1400 unidades em 550 cidades, somando mais de 160 mil alunos, dos 180 mil na América do Sul.

Confira dicas elaboradas pela especialista:

1 Reservar um tempo do dia para ler devagar

Uma das maiores dificuldades de quem precisa ler muito é a falta de concentração. Seguir esta dica fará com que o estudante assimile com mais facilidade o conteúdo.

2 Ler o texto em voz alta sempre que sentir dificuldade

Essa prática auxilia muito na compreensão textual, já que, quando lemos em voz alta, não apenas decodificamos as letras visualmente, mas também escutamos aquilo que está sendo decodificado, podendo, assim, verificar o sentido do que está escrito ao mesmo tempo em que aguçamos nossa percepção.

3 Ler primeiro os enunciados para saber o que está sendo pedido

É preciso ler os enunciados e as alternativas com atenção, buscando fazer as possíveis conexões.

4 Durante o estudo, fazer anotações, paráfrases e comentários

Para conseguir compreender um texto, é recomendável fazer uma paráfrase, que nada mais é do que uma explicação ou uma nova apresentação do conteúdo, seguindo as ideias do autor. Comece sublinhando as ideias principais, selecione as palavras-chave que identificar no texto, se precisar desenhe o esqueleto do texto em tópicos ou em pequenas frases. Você pode usar setinhas, canetas coloridas para diferenciar as palavras do seu esquema. Depois de encontrar as ideias ou palavras básicas, reescreva o texto de acordo com seu entendimento, expressando sua opinião sobre o tema.

5 Procurar informações extras sobre os textos, livros ou matérias estudadas

Complementar com informações adicionais o material de estudo também auxilia na absorção do conteúdo que está sendo visto.

6 Ao ler os textos, ficar atento às ilustrações

Além de ajudar a formar a imagem do que está sendo lido, as ilustrações complementam o entendimento do texto.

7 Leia bastante, procure livros com assuntos preferidos, inclusive revistas e gibis

O estudante que desenvolve sua habilidade de leitura adquire um vocabulário mais amplo, tem mais facilidade em compreender os elementos textuais e, assim, consegue aplicar esse conhecimento em todos os tipos de textos.

8 Treinar fazendo muitas redações durante o ano pode garantir uma boa nota na redação do ENEM

Quem lê bem escreve bem. Para redigir boas redações, não basta conhecer as técnicas de escrita, é preciso demonstrar que domina o conteúdo acerca do tema proposto. Portanto, é importante atualizar-se durante todo o ano, estar atento aos assuntos, notícias, pesquisas e temáticas da sociedade atual. Para isso, uma boa dica é ler jornais, sites de notícias nacionais e internacionais, ficar de olho nos lançamentos de livros, nos profissionais, cientistas e pesquisadores que estão se destacando, por exemplo. Com isso, ao menos uma vez por semana, é possível escolher um dos temas e escrever sobre ele.

Mariana acredita que com as dicas de leitura, por exemplo, os enunciados dos exercícios, a narração de feitos históricos, as descrições dos textos de geografia e química deixarão de ser “monstros enigmáticos” e se tornarão textos que poderão ser “decifrados” facilmente. “Os benefícios da leitura não se restringem somente aos estudos de língua portuguesa, pois levam o estudante a um universo de descobertas e aprendizagem por todas as áreas do conhecimento”, completou Mariana.

No Brasil há 40 anos, o método de ensino Kumon desenvolve a habilidade acadêmica, autodidatismo, concentração, capacidade de leitura, raciocínio lógico, independência, hábito de estudo, responsabilidade e autoconfiança para alunos de todas as idades. São aproximadamente 1400 unidades no país que oferecem materiais de matemática, português para nativos, inglês e japonês.