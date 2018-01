A maioria dos empresários do Paraná está confiante com 2018

Os empresários do Paraná estão mais confiantes e dispostos a aumentar os investimentos em 2018, é o que mostra uma pesquisa realizada pela Câmara Americana de Comércio (Amcham-Curitiba). Levantamento foi realizado com 114 executivos e constatou que 62% pretendem aumentar os investimentos no Estado

Apenas 4% acreditam numa piora da economia

Uma pesquisa realizada pela Câmara Americana de Comércio (Amcham-Curitiba) com 114 executivos do Paraná revela que o empresariado do Estado está otimista em relação a 2018. Segundo 75% dos entrevistados, o cenário econômico tende a melhorar. Para 21% dos respondentes, a perspectiva é de que não haja mudança em relação a 2017. Apenas 4% acreditam numa piora da economia.

32% devem manter o mesmo valor dos recursos investidos em 2017

Perguntados sobre os planos de investimento das empresas para 2018, 62% dos executivos afirmaram que suas empresas devem aumentar os níveis de investimento no próximo ano, enquanto 6% devem reduzi-los. Outros 32% acreditam que suas empresas devem manter o mesmo valor dos recursos investidos em 2017.

Economia do PR cresce mais rápido no país

As informações divulgadas pelos órgãos oficiais apoiam as perspectivas dos empresários. A recuperação da economia paranaense tem sido mais rápida que a do restante do país. O Produto interno Bruto (PIB) do Estado deve fechar 2017 com crescimento de 2%, de acordo com o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes). A projeção é superior ao crescimento de 0,89% no PIB nacional previsto por analistas consultados pelo Banco Central.

Ambiente favorável para negócios na Amcham

A Câmara Americana de Comércio é uma das maiores associações de empresas do Brasil, com 14 filiais em todo o País e mais de 5 mil empresas associadas. O objetivo da Amcham é criar um ambiente favorável de negócios por meio de boas práticas de mercado, capacitação profissional e cidadania empresarial.

CURTAS:

* O município de Mafra foi o escolhido pelo Condor Super Center para ser a segunda cidade de Santa Catarina a receber um empreendimento da rede. Com um investimento de R$ 40 milhões, o hipermercado terá 5 mil m², 12 lojas de apoio e uma praça de alimentação. O hiper será uma loja completa, com um setor de eletroeletrônicos, bazar, têxtil, mercearia, hortifruti, açougue com cortes especiais, padaria e confeitaria, fiambreria e adega com grande variedade de rótulos nacionais e importados. A inauguração está prevista para meados de 2018 e trará o que há de mais moderno em engenharia e arquitetura, unindo tecnologia de ponta com sustentabilidade.

* Livro A elite do atraso. Numa época em que a questão das desigualdades racial e social estão, mais do que nunca, no centro de cena - dos grandes veículos de comunicação aos comentários nas redes sociais e até mesmo nas conversas das mesas de bar, onde todos parecem ter uma ideia muito bem definida do que é capaz de construir um país ideal -, o sociólogo Jessé Souza escancara o pacto dos donos do poder para perpetuar uma sociedade cruel forjada na escravidão. Esse é o pilar de sustentação de nossa elite, A Elite do Atraso. Depois da polêmica aberta pela obra A Tolice da Inteligência Brasileira e da contundência exposta em A Radiografia do Golpe, o autor apresenta obra surpreendente, forte, inovadora e crítica na essência, com um texto aguerrido e acessível. A Elite do Atraso é um livro para ser apoiado, debatido ou questionado - mas será impossível reagir de maneira indiferente à leitura contundente de Jessé Souza a ideias difundidas na academia e na mídia.

FRASE:

“Durma com ideias e acorde com atitudes”

(Bob Dylan)

www.hamiltonfonseca.com.br