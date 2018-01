Legião Urbana Cover faz show hoje

O primeiro shows em Curitiba em 2018 será de rock nacional, com o Legião Urbana Cover Curitiba. A apresentação será nk Sheridan’s. Com abertura da casa às 19h, o grupo apresenta sucessos de uma das maiores bandas brasileiras, desde as mais famosas até as favoritas dos fãs. O pub tem entrada livre durante o happy hour, até 21h, após R$ 5.

A banda Legião Urbana Cover Curitiba foi criada em 2000, buscando celebrar o legado de Renato Russo e sua banda. Legião Urbana marcou o rock nacional entre o fim dos anos 80 e início dos 90, com canções como ‘Pais E Filhos’, ‘Que País é Esse’ e ‘Será’, entre tantas outras. O grupo cover é comandado por Miro Penna.



Serviço

Legião Urbana Cover Curitiba

Onde: Sheridan’s Irish Pub (Rua Bispo Dom José, 2315 - Batel, Curitiba)

Quando: Hoje (2 de janeiro). Abertura da casa às 19h

Quanto: Grátis das 19h às 21h; após, R$ 5