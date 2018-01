‘Cidade dos Homens’ volta em nova temporada

João Vitor, Cristiane, Acerola e Laranjinha (foto: Globo/João Cotta)

O primeiro episódio da nova temporada de ‘Cidade dos Homens’, que estreia hoje, começa com um dia normal na escola de Davi (Luan Pessoa) e Clayton (Carlos Eduardo Jany). Pelo menos, até a hora que o sinal toca. Não é recreio, muito menos brincadeira. É tiroteio, de novo, e o sinal é um alerta. Já sabendo o que fazer, as crianças se deitam no chão. Num ritmo perfeito e sem pânico, parecem já estar acostumadas com aquilo. Sensível, João Vitor (Thiago Martins), o professor, pega o violão e, com música, vai deixando um pouco mais leve a manhã pesada.

Mas quando a comunidade está no meio do confronto entre policiais e traficantes, a bala perdida não tem destino certo. O vidro da janela estoura e estilhaços acertam Clayton, o filho de Acerola (Douglas Silva). Acompanhado pelo amigo inseparável, Laranjinha (Darlan Cunha), os dois seguem para a escola assim que recebem a notícia, e encontram Clayton numa maca improvisada. “Melhor levar ele para o hospital!”, afirma Acerola. Quem acalma a dupla é João Vitor, que é rapidamente reconhecido pelos amigos. O professor das crianças é o amigo playboy da adolescência deles. E foi a convivência entre os três que fez com que João Vitor escolhesse virar professor em uma escola de comunidade. “O senhor deu aula para eles também?”, Davi quer saber. Neste momento, o trio volta no tempo e relembra, através de imagens de flashback de temporadas passadas, como se conheceram e a amizade que construíram.

Não bastasse a preocupação com o filho, a falta de dinheiro para pagar as contas do mês também vai tirar o sono de Acerola no primeiro episódio de ‘Cidade dos Homens’.