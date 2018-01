Menino de dez anos morre soterrado após desmoronamento em Mauá

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um menino de dez anos morreu soterrado em Mauá (Grande SP), na manhã desta segunda-feira (1º). Ele estava em uma casa que desmoronou ao ser atingida por um deslizamento de terra, segundo o Corpo de Bombeiros. A criança foi resgatada, mas teve uma parada cardiorrespiratória e morreu no local. Um homem também foi atendido e levado pelo SAMU. Seu estado de saúde era estável. A casa ficava localizada na rua Elis Bertolino dos Santos, 177. Segundo os bombeiros, o morro tem vielas de difícil acesso, o que tornou o resgate mais complicado. A corporação não soube informar o motivo do acidente até o final da tarde desta segunda. O acidente foi registrado no 2º DP de Mauá, que investigará as causas do soterramento.