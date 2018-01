Ano Novo inicia com as maratona de liquidações

(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

O ano começa com grandes varejistas promovendo uma maratona de liquidações, com alguns descontos chegando a 80% nos preços dos produtos. Entre as lojas que promovem saldão em janeiro estão Casas Bahia, Pernambucanas Carrefour, Magazine Luiza e Ricardo Eletro. Para os consumidores que conseguiram se segurar no Natal, essa é uma boa época para pechinchar ofertas em roupas, calçados, eletrônicos e eletrodomésticos.

Com data prevista para a primeira sexta-feira do ano, 5 de janeiro, a Liquidação do Magazine Luzia, acontece há 25 anos. Durante sua promoção, a rede oferece possibilidade de compras em televisores, celulares, móveis e eletro. Os descontos variam de acordo com o produto, em alguns casos podendo chegar até 70%. As lojas do Magazine Luiza abrirão das 6 às 14 horas para atender o público.

A Liquidação das Casas Bahia acontece na primeira semana de janeiro. Cada dia da semana contará com ofertas especiais nas seções de tecnologia, linha branca, eletroportáteis, informática, smartphones e móveis.

O Hipermercado Carrefour as ofertastêm descontos até 80%. Para os pais com filhos em idade escolar, é uma boa oportunidade de encontrar itens de materiais escolares com descontos.

Na liquidação Pernambucanas há itens de vestuários, eletrônicos e cama, mesa e banho estarão com descontos na Liquidação das lojas Pernambucanas. Na seção de roupas, calçados e acessórios, os descontos variam entre 10% até 60%.

Na Queima de Estoque Ricardo Eletro 2018 os descontos podem chegar até 80% em alguns itens participantes. O saldão das lojas Ricardo Eletro promove uma semana de ofertas em televisores, utilidades domesticas, eletrônicos e celulares.

Outro gigante do segmento de hipermercado, o Extra Hiper, também realiza sua tradicional queima de estoque em janeiro. A o Saldão do Extra Hipermercados promove descontos de até 50% em diversos itens como utilidades domésticas, telefonia, eletroeletrônicos, moda, bazar, alimentos, higiene e limpeza.

Quem conseguiu poupar nas compras de natal, terá melhores chances de economia. Isso porque, algumas lojas permitem maior negociação nas compras à vista. A dica é elaborar uma lista de compras e prioridades e estabelecer uma meta de compras.