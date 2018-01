Número de salvamentos sobe 12,9% no Litoral nesta temporada. Guarda-vidas inovam com pranchões

Bombeiros testam pranchas de stand up paddle em Guaratuba (foto: Franklin de Freitas)

Desde o início das atividades dos bombeiros salva-vidas no Litoral do Paraná, no dia 12 de dezembro de 2017, já foram realizados 348 atendimentos de resgate nas águas, contando atendimentos até o começo da tarde de ontem. O número é 12,9% maior que o registrado em igual período da temporada passada, quando foram 308 casos atendidos.

Nas praias paranaenses são mais de 370 guarda-vidas bombeiros militares atuando em 89 postos distribuídos nos balneários de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná, além de 34 guarda-vidas civis. Todos passaram por instruções e capacitação para nivelar conhecimentos e aprimorar procedimentos a fim de melhorar o serviço prestado.

As ações estão dentro da operação Verão Paraná, que segue até o dia 18 de fevereiro, primeiro final de semana após o Carnaval. “Nós estamos pedindo à população para que procurem as áreas próximas aos postos de guarda-vidas’, diz o o coordenador do Verão Paraná pelo Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Jair Pereira.

Novidade

Nesta temporada os bombeiros guarda-vidas no Litoral estão utilizando pela primeira vez pranchas de stand up paddle para o salvamento e resgate. As pranchas são usadas em Guaratuba de forma experimental e, dependendo do resultado, devem ser incorporadas aos equipamentos utilizados ao longo das próximas temporadas.

Os pranchões tem a vantagem de estabilidade e também de poder transportar a vítima de afogamento fora da água, mas depende muito das condições do mar durante o resgate.