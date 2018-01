Quem não foi para a praia lotou os parques de Curitiba nesta segunda

(foto: Franklin de Freitas)

Os parques de Curitiba, assim como em todos os feriados, receberam um grande número de visitantes durante toda a segunda-feira (1). Com isso, o trânsito nas proximidades deles ficou congestionado, como foi o caso do Jardim Botânico, que recebeu milhares de visitantes desde cedo. Os parques de Curitiba estão entre as principais atrações da Capital, que vem se firmando como destino de visitantes de todas as partes do País.

Até do dia 12 de fevereiro, a Linha Turismo, que percorre os principais pontos turísticos da Capital funcionam todos os dias da semana. Fora da temporada de verão, os ônibus da linha não circulam às segundas-feiras. O roteiro começa na Praça Tiradentes, e percorre aproximadamente 45 quilômetros de ruas de Curitia, a partir a Praça Tiradentes, seu ponto de partida.