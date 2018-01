Minuto Estímulo – Você é um Líder ou Chefe?

Hoje em dia muitas empresas estão à procura de Líderes de verdade, ou seja, de pessoas que sejam exemplos para sua equipe e que consigam através da sua “Liderança”, influenciar positivamente seu grupo de trabalho.

A grande questão é que a maioria dos profissionais que chega a um cargo de liderança, não tem a menor noção do que seja ser um líder, ou do que se precisa para ser um líder, eles acham que apenas a experiência e o posto são suficientes para tal função. Errado!!!! Uma boa parte chega lá por tempo de serviço ou de empresa, outros por indicação e por merecimento e dedicação.

Mas ao alcançar um posto superior não significa que durante sua caminhada desenvolveu tal aptidão. Apenas pendurar na porta da sala ou colocar em cima da mesa a famosa “plaquinha” de chefe, mudar a função no crachá, não bater mais cartão, almoçar em refeitório separado, ganhar um carro da empresa, ter uma secretária, melhorar o salário, ter acesso a tantos outros benefícios, não qualifica ninguém a se tornar realmente um líder. Procurei em vários livros a melhor definição de liderança. Pesquisei tanto que acabei montando uma palestra específica sobre o tema, e um dos livros que encontrei a melhor definição para o assunto, foi no best-seller “O Monge e o Executivo”, de James Hunter.

Hunter quebra o paradigma de como ser um líder de forma simples e magnífica. Ele usa como premissa para sua obra à distinção entre poder e autoridade. Temos dificuldade em diferenciar poder e autoridade. Grande parte dos novos candidatos à líder ganha um cargo, e acha que apenas o poder representado por tal, será suficiente para liderar, mas Poder é apenas a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer a sua vontade, por causa da sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não fazer.

E ai acontece que o “falso líder” nunca vai passar de um mero Gerente ou Diretor, que faz a equipe produzir por medo ou pressão. Para ser um líder de verdade, é preciso agir com Autoridade, que nada mais é do que a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que o líder quer por causa da sua influência pessoal. Um verdadeiro líder terá suas ordens atendidas pela equipe sem contestações.

Qualquer pessoa assumirá durante sua vida uma posição de liderança, talvez não seja na vida profissional, mas com certeza será na pessoal, como esposo ou esposa, como pai ou mãe. Independente do lugar terá que optar por exercer a sua liderança por autoridade ou poder, e concluir qual delas funciona melhor. Hunter diz que Poder pode ser dado, comprado, herdado, o que não acontece com Autoridade que diz muito mais sobre quem é você como pessoa, seu caráter e sua influência sobre os outros.

Para se tornar um líder é preciso desenvolver algumas habilidades, tais como: honestidade, bom exemplo, comprometimento, saber ouvir, saber servir, tratar as pessoas com respeito, encorajar, ter atitudes positivas e entusiásticas e gostar de pessoas. Todas essas habilidades devem ser grudadas através da confiança, chave fundamental de liderança. Infelizmente o exercício de tais habilidades é deixado em segundo plano, mas sem elas, realmente será muito difícil se tornar um líder de verdade!!! Um grande abraço e boa semana.

