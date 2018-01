Neymar é eleito o melhor brasileiro na Europa pela 3ª vez em quatro anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nesta segunda-feira (1º), a associação francesa Sambafoot anunciou que Neymar levou o prêmio Samba de Ouro 2017, prêmio dado ao melhor brasileiro em ação no futebol europeu. Em quatro anos, esta foi a terceira vez que o jogador, hoje no Paris Saint-Germain, recebeu a honraria. Neymar recebeu 27,71% dos votos, dados por jornalistas internacionais, internautas e ex-jogadores que vestiram a camisa da seleção brasileira. Taffarel, Márcio Santos e Juninho Pernambucano participaram da eleição. Esse só não foi o terceiro prêmio seguido de Neymar porque Philippe Coutinho venceu na edição do ano passado. Em 2017, o meia do Liverpool aparece na segunda colocação, com 16,64% dos votos, seguido por Marcelo, do Real Madrid, com 14,43%. Considerando apenas votos dos internautas, Paulinho, do Barcelona, venceu com 31,83% dos votos, seguido por Neymar, com 14,43%, e Philippe Coutinho, com 13,57%. Veja o resultado da eleição para o Samba de Ouro 2017: 1 – Neymar - 27,71% 2 - Philippe Coutinho - 16,64% 3 – Marcelo - 14,43% 4 – Paulinho - 13,64% 5 – Casemiro - 7,19% 6 - Gabriel Jesus - 2,74% 7 – Willian - 2,63% 8 – Malcom - 2,03% 9 - David Luiz - 1,64% 10 – Ederson - 1,57% 11 - Roberto Firmino - 1,43% 12 - Daniel Alves - 1,26% 13 – Marquinhos - 1,16% 14 – Fred - 0,92% 15 – Fabinho - 0,86% 16 – Taison - 0,79% 17 – Alisson - 0,61% 18 - Thiago Silva - 0,54% 19 - Willian José - 0,42% 20 – Giuliano - 0,28% 21 - Anderson Talisca - 0,25% 21 - Luiz Gustavo - 0,25% 23 - Alex Sandro - 0,25% 24 – Fernandinho - 0,21% 25 - Vagner Love - 0,14% 26 - Douglas Costa - 0,11% 26 – Jemerson - 0,11% 28 - Filipe Luis - 0,07% 29 – Danilo - 0,06% 30 – Miranda - 0,05%